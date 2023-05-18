Мобилизация: последние новости на сегодня 18 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 мая 2023, в материале «Рамблера».

Участников спецоперации освободят от госпошлины за восстановление утерянных личных документов

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В России участников специальной военной операции освободят от государственной пошлины за восстановление утерянных личных документов, сообщает spbdnevnik.ru со ссылкой на принятый в Госдуме законопроект.

Мера затронет мобилизованных, добровольцев, служащих по контракту, а также ветеранов боевых действий. Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы по вопросам спецоперации Николай Журавлев, такие ситуации с документами происходят нередко.

По его словам, наличие документов влияет на получение мер поддержки бойцами и членами их семей. Оперативная реакция депутатов является подтверждением внимания к потребностям участников СВО, сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он отметил, что вопрос об упрощенном восстановлении утерянных документов был поднят несколько недель назад. Теперь инициатива принята.

В Уфе на Советской площади встретили мобилизованных, приехавших в отпуск из зоны СВО

В Башкирию приехала в отпуск очередная группа мобилизованных граждан, сообщает «Башинформ».

Их встретили на Советской площади Уфы. Бойцы перед отправкой в свои населенные пункты возложили цветы к памятнику Героя России Минигали Шаймуратова. Отмечается, что мобилизованные приехали в комфортабельных автобусах «Башавтотранса».

Тем временем, 13 мая предыдущая группа мобилизованных после отпуска отбыла из Уфы в зону проведения спецоперации. Торжественные проводы состоялись на площади перед спортивно-концертным комплексом «Уфа-Арена».

Машину для бойцов на СВО купили жители села в Бурятии

В Бурятии жители улуса Шибертуй собрали деньги и купили автомобиль для помощи бойцам, которые участвуют в специальной военной операции, сообщает «Байкал информ».

Часть населения была мобилизована, другая часть служит по контракту в составе 37 отдельной бригады в Кяхте. От бойцов с линии фронта пришел запрос на технику повышенной проходимости, чтобы перевозить раненых, перебрасывать разведгруппы, подвозить продукты или боеприпасы в места, куда не может проехать другой транспорт.

Инициативные граждане организовались и кинули клич. Отозвались многие. Большую часть средств внес руководитель строительной компании «Бурятпроектреставрация» Жамсаран Батуев. В итоге был приобретен УАЗ.