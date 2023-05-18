В МО Италии пообещали обучить украинских военных на своей территории

Глава итальянского министерства обороны Гвидо Крозетто заявил, что ведомство обучит украинских военнослужащих на территории своей страны. Его слова приводит локальное агентство Ansa.
«Италия будет тренировать украинских новобранцев в школах и на военных объектах в Италии», — указал министр.
По словам Крозетто, им будут предложены специальные учебные курсы, которые будут проходить в школах и на военных объектах на территории Италии.
Он также отметил, что республика примет участие в учебных программах по тренировке украинских солдат ЕС — Украина в Бельгии, Польше и ФРГ.
Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус обсудил с Крозетто военную поддержку Украины и подготовку к саммиту НАТО.