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В МО Италии пообещали обучить украинских военных на своей территории

Глава итальянского министерства обороны Гвидо Крозетто заявил, что ведомство обучит украинских военнослужащих на территории своей страны. Его слова приводит локальное агентство Ansa.

В МО Италии пообещали обучить украинских военных на своей территории
© Газета.Ru

«Италия будет тренировать украинских новобранцев в школах и на военных объектах в Италии», — указал министр.

По словам Крозетто, им будут предложены специальные учебные курсы, которые будут проходить в школах и на военных объектах на территории Италии.

Он также отметил, что республика примет участие в учебных программах по тренировке украинских солдат ЕС — Украина в Бельгии, Польше и ФРГ.

Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус обсудил с Крозетто военную поддержку Украины и подготовку к саммиту НАТО.

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