Спецоперация на Украине 18 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 мая 2023 года.

В ДНР оценили положение ВСУ на линии фронта

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, как складываются дела у украинских Вооруженных сил, сообщает «Лента.ру».

По его словам, армия Украины не добились ни одного существенного прорыва линии обороны, хотя анонсировалось скорое контрнаступление. В России понимают, что обещанных колоссальных действий нет.

Гагин также указал, что недооценивать украинскую армию из-за иностранного оружия для контрнаступления не стоит. При этом ВСУ Киев до сих «ищут слабые места» российских военных для предстоящего удара.

ВСУ применили по ДНР турецкую РСЗО T-122 Sakarya

Украинские военные впервые применили против мирных жителей Донбасса реактивную систему залпового огня турецкого производства, сообщает runews24 со ссылкой на аналитика Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

По его словам, речь идет о системе T-122 Sakarya. С помощью нее Киев обстрелял 17 мая город Ясиноватая. Признаками турецких снарядов являются чуть больший, чем у советских, чешских или болгарских размер взрывателя. Коричнево-красная окраска снарядов также говорит о том, что боеприпасы произведены в Турции. При этом у советских зарядов цвет серый, а у чешских — песчаный.

T-122 Sakarya - фактический аналог советской реактивной установки БМ-21 «Град». При этом турецкие снаряды калибра 122-мм подходят к данной РСЗО российского или советского образца.

100 FPV-дронов для поражения тяжелой техники отправили в зону СВО

В России Центр комплексных беспилотных решений поставил на линию фронта сто боевых FPV-дронов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление гендиректора центра Дмитрия Кузякина.

По его словам, они предназначены для сброса мин и поражения техники. Для работы с ними ЦКБР обучил восемь человек и обеспечил их оборудованием. Дроны переданы штурмовой бригаде народной милиции ДНР для использования в зоне проведения специальной военной операции.