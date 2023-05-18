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ВС России уничтожили минометный расчет и гаубицу ВСУ на херсонском направлении

Вооруженные силы (ВС) России на херсонском направлении уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

ВС РФ уничтожили минометный расчет и гаубицу ВСУ на херсонском направлении
© РИА Новости

«Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Николаевка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери — шесть погибших военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести», — сообщил он.

Кроме того, ночью в районе населенного пункта Понятовка была уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом. Сообщается, что в результате артиллерийского удара погибли четыре украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления по направлению Кременной штурмовики группировки «Центр» ВС России захватили посадку украинской армии, которую в ВСУ называли «Америкой».

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