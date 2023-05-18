Черноморский флот России усилят новыми боевыми кораблями

Черноморский флот (ЧФ) России усилят новыми боевыми кораблями, план их приема уже согласован, ЧФ пополнится ими до конца 2023 года. Об этом в четверг, 18 мая, пишут Минобороны РФ.

По словам собеседников издания, все новые корабли построены на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России. Военный историк Дмитрий Болтенков предположил, что речь идет о малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 «Аскольд», «Амур» и «Туча» и о патрульном корабле проекта 22160 «Виктор Великий», который еще с 2016 года строит Зеленодольский завод имени А.М. Горького.

По словам Болтенков, новые корабли значительно увеличат ударную мощь группировки в регионе и в случае агрессии стран НАТО против России смогут поражать цели на южном фланге альянса.