СМИ: В Британии заявили о способе обнаружения российских подлодок
Руководитель ВМС Великобритании, адмирал Бен Кей призвал вкладывать средства в передовые мощности, чтобы обнаруживать российские субмарины, которые являются одними из самых тихих в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.
По его словам, в случае необходимости подлодки будут уничтожаться. Британские ВМС особенно выражают беспокойство малозаметностью российских подводных лодок натовского класса Kilo, которые были существенно модернизированы с момента их первого ввода в строй в 1980 году. Улучшенная субмарина в ВМС Соединенных Штатов получило прозвище «черная дыра».
Ранее сообщалось, что страны, входящие в Североатлантический альянс провели маневры по усилению наблюдения за подводными лодками после того, как Аляска выразила опасения из-за мониторинга Москвой важнейших подводных объектов Европейского союза и Соединенных Штатов. Как ожидают в НАТО, учения позволят субмаринам дольше оставаться незамеченными.