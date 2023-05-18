$80.76+0.7887.57+0.41

СМИ: В Британии заявили о способе обнаружения российских подлодок

Руководитель ВМС Великобритании, адмирал Бен Кей призвал вкладывать средства в передовые мощности, чтобы обнаруживать российские субмарины, которые являются одними из самых тихих в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

СМИ: В Британии заявили о способе обнаружения российских подлодок
© РИА Новости

По его словам, в случае необходимости подлодки будут уничтожаться. Британские ВМС особенно выражают беспокойство малозаметностью российских подводных лодок натовского класса Kilo, которые были существенно модернизированы с момента их первого ввода в строй в 1980 году. Улучшенная субмарина в ВМС Соединенных Штатов получило прозвище «черная дыра».

Ранее сообщалось, что страны, входящие в Североатлантический альянс провели маневры по усилению наблюдения за подводными лодками после того, как Аляска выразила опасения из-за мониторинга Москвой важнейших подводных объектов Европейского союза и Соединенных Штатов. Как ожидают в НАТО, учения позволят субмаринам дольше оставаться незамеченными.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий