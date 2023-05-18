СМИ: В Британии заявили о способе обнаружения российских подлодок

Руководитель ВМС Великобритании, адмирал Бен Кей призвал вкладывать средства в передовые мощности, чтобы обнаруживать российские субмарины, которые являются одними из самых тихих в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

По его словам, в случае необходимости подлодки будут уничтожаться. Британские ВМС особенно выражают беспокойство малозаметностью российских подводных лодок натовского класса Kilo, которые были существенно модернизированы с момента их первого ввода в строй в 1980 году. Улучшенная субмарина в ВМС Соединенных Штатов получило прозвище «черная дыра».