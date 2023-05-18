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В США восхитились российским «Кинжалом» после подрыва ЗРК Patriot

Уничтожение зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом российского «Кинжала» ожидаемо, сообщил The War Zone военный эксперт Тайлер Роговей.

В США восхитились российским «Кинжалом» после подрыва ЗРК Patriot
© РИА Новости

По его словам, российская разработка имеет высокие технические характеристики, поэтому факт уничтожения не должен удивлять. «Кинжал» был бы лучшим оружием для успешной атаки на эти ракетные комплексы американского производства. Кроме того, российское оружие было разработано для уклонения от противоракетной обороны более высокого уровня.

Роговей указал, что Patriot подверглись бы удару в любом случае, так радары комплекса «выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить».

«Сомнений не было, что батареи будут притягивать ракеты, как магнит», — отметил эксперт.

Таким образом, Patriot всегда будет подвергаться прямой атаке, как только он будет установлен и о его местонахождении узнают российские военные. Батарея американского комплекса состоит из множества элементов, которые могут быть разбросаны по довольно большой площади.

«И да, мы должны быть готовы услышать, что батарея Patriot была повреждена или ее части были уничтожены», — подчеркнул Роговей.

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