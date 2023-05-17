США отказались обсуждать детали поставок F-16 Украине

Вашингтон не готов рассказать о деталях возможной поставки Киеву истребителей F-16, отметил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты спросили чиновника о том, не планирует ли Белый дом изменить политику в отношении поставок истребителей украинским военным.

«У меня сегодня нет новостей относительно F-16», - подчеркнул Салливан.