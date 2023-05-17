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США отказались обсуждать детали поставок истребителей F-16 Украине

Вашингтон не готов рассказать о деталях возможной поставки Киеву истребителей F-16, отметил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».

США отказались обсуждать детали поставок F-16 Украине
© globallookpress.com

Журналисты спросили чиновника о том, не планирует ли Белый дом изменить политику в отношении поставок истребителей украинским военным.

«У меня сегодня нет новостей относительно F-16», - подчеркнул Салливан.

Ранее сообщалось, что Киев желает получить от западных партнеров от 3 до 4 эскадрилий F-16 с тем, чтобы получить возможность защищать свое воздушное пространство.

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