США отказались обсуждать детали поставок F-16 Украине

США отказались обсуждать детали поставок истребителей F-16 Украине
Вашингтон не готов рассказать о деталях возможной поставки Киеву истребителей F-16, отметил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».
Журналисты спросили чиновника о том, не планирует ли Белый дом изменить политику в отношении поставок истребителей украинским военным.
«У меня сегодня нет новостей относительно F-16», - подчеркнул Салливан.
Ранее сообщалось, что Киев желает получить от западных партнеров от 3 до 4 эскадрилий F-16 с тем, чтобы получить возможность защищать свое воздушное пространство.