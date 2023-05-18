В Польше заявили об отсутствии у страны сил ПВО до 2015 года

Польша не располагала системами противоракетной и противовоздушной обороны до 2015 года, ее небо "было дырявым". Об этом в четверг заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью радио Zet.

"До 2015 в принципе [у Польши] не было противовоздушной и противоракетной обороны, - сказал он. - Таков эффект пренебрежения, дырявое опасное небо, оставленное над Польшей предыдущими правительствами".

Он добавил, что для получения Польшей американских ракетных систем Patriot "было необходимо построить соответствующие отношения с США".

Отвечая на вопрос о том, почему польские системы ПВО не смогли сбить неопознанный воздушный объект, обломки которого позже были найдены в 15 км от города Быдгощ, Пшидач сослался на неблагоприятные погодные условия.

"Погодные условия в тот день были настолько плохими, что не все удалось отследить и интерпретировать нужным способом", - сказал он, добавив, что это касается "не только систем Польши, но и НАТО".

27 апреля примерно в 15 км от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Вооруженные силы Польши в контексте этой находки сообщили об инциденте, произошедшем в середине декабря. Тогда польские ПВО засекли некий объект, но не смогли его найти из-за сложных погодных условий.

15 ноября в населенном пункте Пшеводув на границе с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что боеприпас принадлежал украинской стороне. Польская ПВО тогда также не смогла среагировать адекватным образом и сбить ракету.