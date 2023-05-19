MWM: ЗРК Patriot в Киеве неудачно выпустил 32 ракеты по российским "Кинжалам"

В Киеве зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал" выпустил по нему 32 ракеты, но ни одна не попала в цель.

"По сообщениям, система Patriot выпустила 32 ракеты-перехватчика по нацеленным на нее баллистическим ракетам "Кинжал", все из которых потерпели неудачу", - говорится в материале.

Как отмечает Military Watch, данный залп обошелся примерно в $96 млн. 17 мая Министерство обороны России сообщило, что ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в Киеве были уничтожены пять установок Patriot и многофункциональная радиолокационная станция. 18 мая Пентагон заявил, что поврежденный Patriot починили и вернули на позицию.