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МО РФ сообщило об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила 16 мая в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.

МО РФ сообщило об уничтожении пяти пусковых установок Patriot в Киеве
© ТАСС

"По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - сказали в ведомстве.

На Украине заявили о рабочем состоянии ЗРК Patriot

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом "Кинжала" поразили в Киеве комплекс Patriot. В свою очередь телекомпания CNN утверждала, что комплекс не уничтожен полностью, а только поврежден. Со ссылкой на источники в администрации США телекомпания сообщила, что система якобы находится в рабочем состоянии, а ее радар, "являющийся одним из наиболее важных компонентов", не пострадал.

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