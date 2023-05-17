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Экс-советник главы Пентагона раскрыл детали ракетного удара России под Киевом

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов свидетельствуют о том, что Россия уничтожила очень важные цели украинской армии. Детали операции военный раскрыл в интервью YouTube-каналу Redacted.

Экс-советник главы Пентагона раскрыл детали ракетного удара России под Киевом
© Tsitsagi Nikita / news.ru via globallookpress.com

«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно», — подчеркнул Макгрегор.

По его словам, российские военные знают местонахождение оружия, которое ранее прибыло на Украину из Германии, США, Великобритании. Бойцы уничтожают технику «задолго до того, как это попадает на поле боя».

Полковник также подчеркнул, что почти все ракетные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового вооружения с Запада, такого как StormShadow и Patriot.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 мая российские военнослужащие нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. По данным Минобороны России, в результате был поражен один из американских ЗРК Patriot. Представители ВСУ в свою очередь заявляли, что ЗРК не пострадала.

В свою очередь, официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что удары по подразделениям ВСУ наносились как с моря, так и с воздуха.

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