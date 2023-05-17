СМИ: танк «Армата» впервые поучаствовал в боях в зоне СВО

Российский танк «Армата» впервые поучаствовал в боях в зоне СВО
Американский журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что российский танк Т-14 «Армата» принял участие в боевых действиях в зоне боевых действий на Украине. Автор публикации ссылается на видео, появившееся 16 мая в западном сегменте соцсетей, на котором показано, как танк ведет огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
В публикации подчеркивается, что отличительной чертой «Арматы» является исключительная живучесть, а снаряды бронемашины могут поразить любую наземную технику ВСУ.
Необитаемая башня позволяет разместить весь экипаж в отдельном, хорошо защищенном отсеке. Неуязвимости способствует и лобовая броня толщиной свыше 900 миллиметров в сочетании с динамической защитой «Малахит» и активной защитой «Афганит», — говорится в статье.