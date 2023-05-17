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В Британии назвали срок освоения F-16

Украинским военным потребуется минимум год тренировок, чтобы полноценно освоить управление системами, которым оборудованы истребители F-16. Об этом сообщил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, передает РИА «Новости».

Он считает, что даже получи Украина сейчас истребитель за 100 миллионов долларов, она не сможет «использовать его». По словам Белла, нескольких тренировок достаточно, чтобы начать летать на F-16, но на освоение работы систем, которыми он оборудован, понадобится больше года.

«Они смогут летать на них, но не смогут применять радиолокационные, радиоэлектронные системы и системы вооружения, то есть все, чем укомплектован истребитель», — отметил он.

Джон Кирби озвучил позицию США по поставкам F-16 Украине

Ранее глава Минобороны Бен Уоллес назвал вступление Украины в НАТО сейчас невозможным.

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