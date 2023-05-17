В Британии назвали срок освоения F-16

Украинским военным потребуется минимум год тренировок, чтобы полноценно освоить управление системами, которым оборудованы истребители F-16. Об этом сообщил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл , передает РИА «Новости».

Он считает, что даже получи Украина сейчас истребитель за 100 миллионов долларов, она не сможет «использовать его». По словам Белла, нескольких тренировок достаточно, чтобы начать летать на F-16, но на освоение работы систем, которыми он оборудован, понадобится больше года.