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В Великобритании оценили перспективы Украины по вступлению в НАТО

Вступление Украины в НАТО сейчас является невозможным. Такое заявление сделал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает РИА «Новости».

В Великобритании оценили перспективы Украины по вступлению в НАТО
© globallookpress.com

«Наша позиция по поводу членства Украины в НАТО — очевидно, не прямо сейчас, не сейчас», — сказал Уоллес на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом.

По его мнению, главным препятствием для вступления Украины в НАТО сейчас является конфликт с Россией. В связи с этим Киеву необходимо сначала «защитить свою страну» и только потом можно будет «говорить о возможности вступления государства в альянс». Уоллес добавил, что именно на эти цели сейчас направлены действия членов НАТО, которые помогают Украине, в том числе поставками оружия и тренировками военных.

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