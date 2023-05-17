Франция может передать Украине ракеты Scalp
Франция рассматривает возможность передать Украине ракеты большой дальности Scalp. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
«Мы рассматриваем все опции, но на данный момент речи об этом не идёт», – сообщил источник издания.
Уточняется, что Париж уже начал поиск возможностей для поставок Scalp, учитывая при этом решение Великобритании передать Украине ракеты Storm Shadow.
«Как и по вопросам любой другой помощи Украине, Франция обсуждает с британскими и украинскими коллегами результаты этой помощи, в особенности в том, что касается ракет большой дальности», – добавил источник.
Напомним, что 11 мая Великобритании передала Украине партию крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.