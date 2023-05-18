Китайская Sohu оценила противоборство ПВО Patriot и ракеты "Кинжал"

Китайское издание Sohu оценило противоборство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и российской ракеты "Кинжал".

"В конце апреля Украина получила первую партию зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства, чему (президент Украины Владимир. - "Газета.Ru") Зеленский, естественно, очень обрадовался, ведь он давно ждал этот зенитно-ракетный комплекс и надеялся его применить", - говорится в тексте.

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В публикации отмечается, что эта система продемонстрировала свои возможности, "сбив российское гиперзвуковое оружие "Кинжал", но затем Россия также применила ракету "Кинжал" для уничтожения системы Patriot, что свидетельствует о том, что в мире нет абсолютно совершенного и непобедимого оружия, и результат состязания между копьем и щитом часто бывает неопределенным".

При этом, авторы публикации подчеркивают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют Patriot "удивительным образом - эта сложная, продвинутая и дорогая система фактически используется ими в качестве "реактивной артиллерии".

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 16 мая ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в Киеве были уничтожены пять установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция. В МО РФ опровергали, что Киев смог сбить ракету "Кинжал". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что Patriot получил минимальные повреждения.