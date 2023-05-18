$80.04-0.7386.50-1.08

Китайская Sohu оценила противоборство ПВО Patriot и ракеты "Кинжал"

Китайское издание Sohu оценило противоборство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и российской ракеты "Кинжал".

Китайская Sohu оценила противоборство ПВО Patriot и ракеты «Кинжал»
© globallookpress.com

"В конце апреля Украина получила первую партию зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства, чему (президент Украины Владимир. - "Газета.Ru") Зеленский, естественно, очень обрадовался, ведь он давно ждал этот зенитно-ракетный комплекс и надеялся его применить", - говорится в тексте.

Видео дня

В публикации отмечается, что эта система продемонстрировала свои возможности, "сбив российское гиперзвуковое оружие "Кинжал", но затем Россия также применила ракету "Кинжал" для уничтожения системы Patriot, что свидетельствует о том, что в мире нет абсолютно совершенного и непобедимого оружия, и результат состязания между копьем и щитом часто бывает неопределенным".

При этом, авторы публикации подчеркивают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют Patriot "удивительным образом - эта сложная, продвинутая и дорогая система фактически используется ими в качестве "реактивной артиллерии".

МО РФ сообщило об уничтожении пяти пусковых установок Patriot в Киеве

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 16 мая ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в Киеве были уничтожены пять установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция. В МО РФ опровергали, что Киев смог сбить ракету "Кинжал". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что Patriot получил минимальные повреждения.

Автор портала The Drive Тайлер Роговэй написал, о том, что Соединенные Штаты должны готовиться к новым атакам на зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, размещенным на Украине, так как они стали приманкой для российских ракет. По его словам, радары данного ЗРК Patriot выдают массивное электромагнитное излучение и их не трудно отследить. Также, даже самые "быстрые" конфигурации этого комплекса довольно трудоемки для переброски из одного места в другое.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий