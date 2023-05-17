Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot находится в рабочем состоянии. Его слова передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 мая Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. По данным Минобороны России, в результате был поражен один из американских ЗРК Patriot.

«Не волнуйтесь, с [системой] Patriot все в порядке. Она в рабочем состоянии», — сказал Игнат.

При этом он не стал уточнять сообщения о возможных повреждениях зенитного ракетного комплекса.

Власти США через утечки в прессу фактически признали факт поражения зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot в окрестностях Киева в ночь на 16 мая в результате удара ВС РФ гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Судя по открытым источникам, это первое боевое поражение в истории применения американского ЗРК, который на Западе считают одной из самых продвинутых и разрекламированных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Единственный похожий случай произошел в марте 2003 года в Ираке, но тогда он стал результатом самострела: истребитель F-16 американских ВВС ударил противорадиолокационной ракетой по радарному модулю MIM-104 Patriot, который по ошибке взял самолет на сопровождение. "РГ" собрала все, что известно на данный момент о дуэли российского "Кинжала" и американского ЗРК.

Поврежден или уничтожен?

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что MIM-104 Patriot "вероятно, был поврежден, но не уничтожен в результате ракетной атаки России по целям в Киеве и его окрестностях во вторник". США "ведут оценку степени ущерба, после которой будет ясно, нужно ли выводить систему или ВСУ могут починить ее на месте".

Оговоримся, что батарея MIM-104 Patriot состоит из многих компонентов (радиолокационная станция, 4-8 пусковых установок с ракетами, пункт управления, комплекс связи, источник энергоснабжения и вспомогательные ТС), которые, как правило, размещаются отдельно. Поэтому разница между повреждением и уничтожением довольно условная - при единичном ударе речь, скорее всего, о поражении и выведении из строя одного или нескольких элементов, а не батареи целиком.

Второй источник CNN считает вероятным, что был поражен один из компонентов комплекса. Возможно, речь о радаре, который в силу сильного излучения и стационарности потенциально является уязвимой целью. Другая версия - поражение пусковых установок, которые, судя по предполагаемым видеозаписям из Киева в соцсетях, отстреляли до этого практически весь боекомплект. Как отмечает телеканал, "существенный ущерб одному или нескольким компонентам может вынудить Украину снять систему с боевого дежурства и вывезти из страны для сложного ремонта".

Схожую утечку опубликовало агентство Reuters, ссылающиеся на двух неназванных официальных лиц из США. По их данным, американскому ЗРК в Киеве "вероятно, был нанесен некоторый ущерб, но он не уничтожен". Источники сообщили, что сейчас Вашингтон и Киев обсуждают, "как лучше починить систему" и пока, скорее всего, "вывозить ее с территории Украины не придется". Полная ясность на этот счет ожидается в ближайшие дни.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби не стал официально подтверждать поражение MIM-104 Patriot в Киеве, но заявил, что США "готовы помочь" Украине с ремонтом в случае необходимости.

МО РФ заявило, что "высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киеве поражен" ЗРК MIM-104 Pаtriot американского производства.

Информированный источник рассказал агентству РИА Новости, что успешную атаку на американский комплекс провел истребитель МиГ-31К: "За счет скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады - боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем".

Несмотря на подтверждения из западных источников, Киев потерю американского ЗРК не комментировал, утверждая при этом, что этой системой в ту ночь якобы были сбиты шесть "Кинжалов". "Они всякий раз своими заявлениями сбивают столько "Кинжалов", сколько мы и не запускали", - прокомментировал это министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что ВСУ "с типом ракет все время ошибаются, потому и не попадают".

Залп на сто миллионов: чем ВСУ пытались отразить удар "Кинжала"?

По данным CNN, к настоящему времени Украине переданы две батареи MIM-104 Patriot: одна от США, вторая - от Германии и Нидерландов. Для их эксплуатации солдаты ВСУ проходили обучение на Западе в течение примерно 10 недель.

Эти комплексы приняты на вооружение в 1982 году и с тех пор неоднократно модернизировались, поэтому существуют в разных версиях. Официально не сообщалось о том, какая именно из них была поставлена ВСУ. Ранее газета Politico сообщала, что речь о модификации, заточенной на перехват баллистических ракет. Возможным подтверждением этому являются вчерашние фото в соцсетях, предположительно сделанные в Киеве: на них видна упавшая после пуска ракета типа PAC-3. Эта версия "пэтриотов" имеет по 16 ракет в одной пусковой в отличие от более габаритных PAC-2 с четырьмя ракетами.

Версия PAC-3 предназначена для поражения ракет прямым попаданием (в версии PAC-2 цель поражается облаком фрагментов при помощи неконтактного взрывателя). Ракета PAC-3 имеет в длину около 5,2 метра и весит примерно 320 кг, способна развивать скорость до 4 Маха и поражать цели на дальности до 30 км и высоте до 24 км. Стоимость одной такой ракеты - около 3-4 миллионов долларов.

Газета The Telegraph указывает на видео, предположительно заснявшие попытку американских ЗРК в Киеве отразить атаку, на котором виден пуск от двух до трех десятков противоракет в течение двух минут. В сумме этот залп обошелся в сумму до 100 миллионов долларов, но уберечь MIM-104 Patriot, стоимость батареи которого составляет более 1 миллиарда долларов, так и не смог.

Переданный Украине американский зенитный ракетный комплект (ЗРК) Patriot использовал весь боезапас в попытке сбить одну российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом «Известиям» Алексей Леонков.

По его словам, всего было израсходовано 32 ракеты, выпущенных с восьми пусковых установок. Несмотря на такую плотность огня, «Кинжал» уничтожил сердце комплекса — радиолокационную станцию (РЛС) и пункт управления.

Другие источники издания также рассказали, что помимо Patriot были также уничтожены несколько позиций других зенитных систем.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска противовоздушной обороны сбили 18 ракет из 18 запущенных.

16 мая российские силы нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. Позднее в США признали повреждение ЗРК Patriot в ходе удара. По утверждению источников канала CNN, Вашингтон все еще оценивает масштабы ущерба.

Военный летчик с ником Fighterbomber оценил ситуацию с американским ЗРК Patriot в Киеве, пишет ЦГ.

По словам эксперта, Patriot - сложная цель. Для ее полной ликвидации "надо "убить" 75% всех элементов этой цели" и техперсонал. Один "Кинжал" не справится.

Но для выведения из строя оружия достаточно уничтожить единственный элемент этого ЗРК - радиолокационную станцию подсвета целей, или пункт управления. Вся батарея в этом случае становится нерабочей.

Как считает летчик, если на Украине сказали, что комплекс получил повреждения, "это может значить, что были убиты именно эти элементы".

Военный не исключил, что это стало опытной проверкой возможностей ЗРК США Россией. Тогда киевский Patriot станет лишь началом.

"Мы увидели одно точечное попадание куда надо, которое всем специалистам наглядно объяснило, что в битве "Патриот" vs "Кинжал" выиграл "Кинжал. И это хорошо", - добавил эксперт.

Для поражения ЗРК Patiot производства США гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ВС РФ необходимо применить эффект неожиданности, сообщил в интервью порталу NEWS.ru заслуженный летчик-испытатель СССР Владимир Кондауров.

Кондауров заявил, что главное — это эффект неожиданности.

"Так как дальность у "Кинжала" хорошая, мы можем запускать ее и не с территории Украины. Когда МиГ-31 с "Кинжалом" подлетают с какой-то стороны, спутники и американская разведка передают эту информацию", — сообщил эксперт.

Как сообщает РИА Новости, читатели американского издания The Wall Street Journal очень расстроились, прочитав статью, что российская гиперзвуковая ракета “Кинжал” уничтожила хваленый ЗРК Patriot, который, как считали американцы, просто непобедим.

Ситуацию осложнили предыдущие публикации, в которых СМИ со ссылкой на сообщения Киева отрапортовали, что доблестное укровоинство из одной установки Patriot сбило все 18 гиперзвуковых “Кинжалов”. Потом, правда, американским СМИ пришлось признать, что “сбитые “Кинжалы” каким-то образом “повредили” американский Patriot, что вызвало неподдельный гнев пользователей, заподозривших, что американские СМИ просто заврались вместе с украинскими чиновниками.

Читатели возмущались, что вместо реальной картины, их кормят байками про “новые успехи в защите гражданского населения”.

Комментаторы, в большинстве своем, высказали мнение, что не стоило отправлять Patriot на Украину, где криворукие солдаты ВСУ портят репутацию американского оружия. Для эксплуатации этих комплексов нужно не менее сотни человек обслуживающего персонала, которого на Украине нет.

Американцы вспомнили, что ранее военные эксперты осторожно отговаривали Белый дом от поставок Patriot Киеву, потому что сомневались в способности этого комплекса сбивать российские гиперзвуковые ракеты. И теперь Patriot вместо того, чтобы защищать небо Украины вынуждены защищаться сами, причем именно с этой задачей они справляются не очень хорошо, и не исключено, что русские перещелкают их всех, как орехи.

Но когда здравый смысл побежден политикой, то получается такая оказия, заявил один из читателей.

Польша и Словакия начали всерьез обсуждать вопрос собственной безопасности. Об этом стало известно изданию «Московский Комсомолец».

Данную панику повлек за собой инцидент с участием российской ракет «Кинжал», который нанес поражение американскому ЗРК Patriot. Теперь ВС России объявили охоту на второй комплекс.

Военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что именно этого испугались в Польше и Словакии. Уничтожение «Патриота» сильно ударило по американскому имиджу, а также кошельку.

«Экстренные меры, которые планируют предпринять страны НАТО являются следствием удара по передовому американскому комплексу Patriot последней модификации PAC-3 в центре Киева», — подчеркнул эксперт.

Стоит подчеркнуть, что американцы просчитались в эффективности своего ЗРК. При этом, они даже уверили в этом киевский режим, как оказалось, напрасно. НАТО и США теперь пытаются объединить системы ПВО в единое целое для Украины.