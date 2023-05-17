Бельгия объявила о невозможности отправки самолетов Украине

Бельгия не сможет отправить Украине самолеты F-16, но хотела бы принять участие в подготовке летчиков в случае поставки истребителей другими странами. Об этом заявил премьер-министр королевства Александер Де Кроо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и нидерландским коллегой Марком Рютте, сообщает De Morgen.

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Уточняется, что бельгийские Военно-воздушные силы используют F-16 с конца 1970-х годов, поэтому у них огромный опыт работы с этими самолетами. Де Кроо отметил, что когда начнутся поставки западных истребителей украинским пилотам потребуется ускоренное обучение, которое сможет провести Бельгия.

Канцелярия премьер-министра назвала причину, по которой Бельгия не может поставить Украине F-16. Она заключается в том, что что все бельгийские самолеты находятся в эксплуатации.