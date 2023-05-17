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Лондон отказался передавать Украине истребители

Власти Великобритании на данный момент не собираются передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon. Об этом сообщил глава Минобороны королевства Бен Уоллес, передает ТАСС.

Лондон отказался передавать Украине истребители
© globallookpress.com

«Мы не собираемся отправлять Украине истребили в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что Typhoon не будет подходящим выбором», — сказал он на совместной с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом пресс-конференции.

При этом Уоллес отметил, что Лондон готов обучать украинских военных летчиков управлению западными самолетами, но этот процесс займет «значительный период времени». Также, по его словам, Великобритания готова участвовать в создании международной коалиции по передаче Украине истребителей.

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