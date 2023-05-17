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На Украине заявили о рабочем состоянии ЗРК Patriot

Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot находится в рабочем состоянии. Его слова передает РИА Новости.

На Украине заявили о рабочем состоянии ЗРК Patriot
© Lenta.ru

Ранее стало известно, что в ночь на 16 мая Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. По данным Минобороны России, в результате был поражен один из американских ЗРК Patriot.

«Не волнуйтесь, с [системой] Patriot все в порядке. Она в рабочем состоянии», — сказал Игнат.

При этом он не стал уточнять сообщения о возможных повреждениях зенитного ракетного комплекса.

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