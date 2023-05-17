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На Украине рассказали о мощном ударе по ВСУ

Вооруженные силы России, используя системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), нанесли мощный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), взломав реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Об этом рассказывает украинский обозреватель 19FortyFive Максим Скрипченко.

На Украине рассказали о мощном ударе по ВСУ
© globallookpress.com

«Россия все более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель», — утверждает автор американского издания.

Обозреватель уверяет, что использование систем РЭБ против HIMARS влияет на планы ВСУ начать контрнаступление, поскольку не дает украинской армии лишить российскую инфраструктуры и логистики.

Ранее Минобороны России сообщило, что российским средствам противовоздушной обороны удалось перехватить девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

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