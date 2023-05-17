Названы особенности российского «Бронебойщика»

Новейшая российская авиационная ракета «Бронебойщик» необходима для работы по укрепленному району противника. Особенности оружия News.ru Алексей Леонков.

Специалист напомнил, что «Бронебойщик» является модификацией ракет С-13, предназначенной для использования авиационными и вертолетными комплексами при штурме укрепленных наземных целей.

По оценке эксперта, габариты ракеты не изменились, в отличие от ее возможностей.

«С одной стороны, повышается ее боевое могущество, например, бетонно-бойные и фугасные свойства, также модель доработана в лучшую сторону», — сказал Леонков.

Ранее заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что в России начался серийный выпуск «Бронебойщика».