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Раскрыты особенности российского «Бронебойщика»

Новейшая российская авиационная ракета «Бронебойщик» необходима для работы по укрепленному району противника. Особенности оружия News.ru Алексей Леонков.

Названы особенности российского «Бронебойщика»
© ТАСС

Специалист напомнил, что «Бронебойщик» является модификацией ракет С-13, предназначенной для использования авиационными и вертолетными комплексами при штурме укрепленных наземных целей.

По оценке эксперта, габариты ракеты не изменились, в отличие от ее возможностей.

«С одной стороны, повышается ее боевое могущество, например, бетонно-бойные и фугасные свойства, также модель доработана в лучшую сторону», — сказал Леонков.

Ранее заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что в России начался серийный выпуск «Бронебойщика».

Авиационная ракета «Бронебойщик» способна взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. Снаряд расширит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.

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