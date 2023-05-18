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Bild: вооруженные силы России контролируют 99% Артемовска

Вооруженные сил России контролируют 99% Артемовска (Бахмут — украинское название) в ДНР, до взятия города под полный контроль осталось всего несколько дней или часов. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Bild: вооруженные силы России контролируют 99% Артемовска
© РИА Новости

По данным издания, в настоящее время украинские подразделения контролируют лишь одну сторону самой западной улицы Артемовска, удерживая около 20 зданий.

Также газета пишет о смене тактики Украины, — задача Вооруженных сил состоит теперь не в удержании города, а в том, чтобы российские войска не продвинулись западнее Бахмута.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что обстановка на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут) выровнялась, военные ЧВК «Вагнер» продвигаются в западных кварталах города.

Газета New York Times писала, что ситуация в Артемовске настолько катастрофическая, что ВСУ шлют только добровольцев.

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