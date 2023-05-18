Bild: вооруженные силы России контролируют 99% Артемовска

Вооруженные сил России контролируют 99% Артемовска (Бахмут — украинское название) в ДНР, до взятия города под полный контроль осталось всего несколько дней или часов. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, в настоящее время украинские подразделения контролируют лишь одну сторону самой западной улицы Артемовска, удерживая около 20 зданий.

Также газета пишет о смене тактики Украины, — задача Вооруженных сил состоит теперь не в удержании города, а в том, чтобы российские войска не продвинулись западнее Бахмута.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что обстановка на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут) выровнялась, военные ЧВК «Вагнер» продвигаются в западных кварталах города.