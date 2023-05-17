На Ближнем Востоке заявили о невозможности украинского наступления

В материале подчеркивается эффективность стратегии российских военных. Уточняется, что она предполагает разделение территории на несколько участков, окружение каждого из них и проведение операции по его освобождению. При этом российская армия буквально заманивает вооружение НАТО в эти секторы, говорится в статье в ближневосточном издании.