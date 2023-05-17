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На Ближнем Востоке заявили о невозможности украинского наступления

Российская армия бесповоротно устранила возможности для украинского наступления. Такое мнение в статье для ливанского издания Al Binaa выразил автор Мухаммад Садик аль-Хусейни.

На Ближнем Востоке заявили о невозможности украинского наступления
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В материале подчеркивается эффективность стратегии российских военных. Уточняется, что она предполагает разделение территории на несколько участков, окружение каждого из них и проведение операции по его освобождению. При этом российская армия буквально заманивает вооружение НАТО в эти секторы, говорится в статье в ближневосточном издании.

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