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Российские военные нанесли удар по крупному складу боеприпасов ВСУ

В ночь на 17 мая российские силы нанесли успешный удар по крупному складу боеприпасов, оборудованному на судоремонтном предприятии в Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования

«Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», - подчеркнули военные.

Также в Минобороны рассказали, что на Купянском направлении российские войска поразили живую силу и технику ВСУ. За сутки потери Украины составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица «Мста-Б».

Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, британская гаубица L-119 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что лишь за апрель ВСУ потеряли более 15 тысяч военнослужащих, восемь военных самолетов, 277 беспилотников, а также 430 танков и бронемашин.

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