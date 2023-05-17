Минобороны доложило о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS

Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить девять реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом доложили журналистам в среду, 17 мая, в Минобороны.

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В ведомстве также отметили, что за сутки удалось уничтожить 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Их ликвидировали в районах населенных пунктов Чубаревка, Инженерное, Работино Запорожской области, Великий Выселок, Неждановка Харьковской области, Донецк, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой народной республики, Червонопоповка, Новодружеск, Коломыйчиха Луганской народной республики, а также Новая Каховка Херсонской области, перечислили в Минобороны.