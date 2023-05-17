В США рассказали о целях российских военных в Киеве

Российские военные нацелились на командные центры и другие важные объекты в Киеве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского военного чиновника.

По словам собеседника телеканала, атаки Воздушно-космических сил РФ становятся все более масштабными. Он уверен, что ВКС пытаются подавить и сбить с толку украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).