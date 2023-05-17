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В США рассказали о целях российских военных в Киеве

Российские военные нацелились на командные центры и другие важные объекты в Киеве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского военного чиновника.

По словам собеседника телеканала, атаки Воздушно-космических сил РФ становятся все более масштабными. Он уверен, что ВКС пытаются подавить и сбить с толку украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Ночью 16 мая Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. По данным Минобороны России, в украинской столице был поражен американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

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