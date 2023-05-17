Фосфорные бомбы: чем опасны, последствия для человека и принцип действия

Как сообщил Telegram-канал Mash, вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли фосфорными снарядами село Старый Хутор в Валуйском районе Белгородской области. Всего упало восемь зажигательных снарядов. Их применение запрещено Женевской конвенцией там, где жертвами могут стать мирные жители. Редакция «Рамблера» разбиралась, что представляют собой фосфорные бомбы, и чем они опасны для человека.

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Что нужно знать о фосфорных бомбах

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Современные фосфорные бомбы являются авиационными боеприпасами, которые состоят из корпуса, горючего наполнителя в виде белого фосфора или комплексного заряда из нескольких смесей, а также механизма для его воспламенения. Всего есть два вида бомб по способу срабатывания: в воздухе и после удара о поверхность.

Нередко корпус такой авиабомбы изготавливается из горючего сплава, который носит название «электрон». Он состоит из магния и алюминия. Примечательно, что он сгорает вместе со смесью.

К фосфору могут добавлять другие горючие вещества. В частности, речь идет о напалме и термите. Они позволяют значительным образом увеличить температуру горения смеси. По своему действию фосфорная бомба сравнима со взрывом бомбы, наполненной напалмом.

Белым фосфором заряжают дымовые снаряды, мины, авиабомбы, ручные гранаты, мины, реактивные снаряды и минометные мины.

В 1997 году дополнительный протокол к Женевской конвенции запретил использование боеприпасов, снаряженных фосфором, там, где ими могут быть поражены гражданские лица.

При использовании белого фосфора в качестве горючего вещества для авиабомбы происходит следующее: появляется пламя от горения смеси при температуре до 2000˚С, выделяется ядовитый газ, который стимулирует спазмы и выжигание дыхательных путей. После этого происходит выгорание кислорода на территории применения, приводящее к удушью.

История применения фосфорных бомб

Массовое использование фосфорных бомб (и другие боеприпасы) началось во время Первой Мировой войны. В 1916 году зажигательные гранаты поступили в британские войска. В тот период для авиационных и зенитных пулеметов были разработаны снаряженные фосфором пули.

Зажигательно-дымовые бомбы применяли и во Второй Мировой войне. К примеру, в ходе высадки в Нормандии 20% использованных американцами миномётных мин калибра 81 мм были снаряжены фосфором.

Американские танки активно использовали дымовые снаряды для «ослепления» экипажей.

Фосфор также входил в состав зажигательной жидкости КС, которая использовалась в противотанковых бутылках («Коктейль Молотова») и в ампулах АЖ, сбрасываемых с самолетов.

В связи с тем, что белый фосфор входит в группу самовоспламеняющихся зажигательных веществ, которые горят при реакции с кислородом, потушить его проблематично.

Чем фосфорные бомбы опасны для человека

Фосфорные боеприпасы очень опасны для людей. Они вызывают тяжелые ожоги и острое отравление, а также поражение костей, костного мозга и омертвение тканей, так как белый фосфор является ядовитым.

Смертельная доза для человека - 0,05-0,15 грамма. Есть информация о том, что белый фосфор буквально прожигал людей насквозь. Так, они умирали в муках. Кроме того, во время горения белого фосфора образуются удушливые ядовитые газы.

Люди при контакте с веществом получают поражение не только от пламени и дыма, но и психологический шок. Кости раненого обугливаются, легкие выжигаются.

Из-за крайней тяжести поражения в мире появились специальные медики, которые специализируются именно на «фосфорных ранах».