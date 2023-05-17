Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Польского телевидения».

Дуда отметил, что также у Польши есть небольшое количество американских истребителей F-16.

Он подчеркнул, что эти самолеты могут использоваться для обучения украинских пилотов, но передать их Киеву Польша не может.

Ранее сообщалось, что Варшава передала Украине четырнадцать МиГ-29.

Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине истребители F-16. Власти Нидерландов обещали рассмотреть вопрос о поставках Киеву своих F-16, глава МИД страны Вопке Хукстра подчеркивал, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».