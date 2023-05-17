Дуда заявил о передаче Киеву почти всех польских МиГ-29
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Польского телевидения».
Дуда отметил, что также у Польши есть небольшое количество американских истребителей F-16.
Он подчеркнул, что эти самолеты могут использоваться для обучения украинских пилотов, но передать их Киеву Польша не может.
Ранее сообщалось, что Варшава передала Украине четырнадцать МиГ-29.
Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине истребители F-16. Власти Нидерландов обещали рассмотреть вопрос о поставках Киеву своих F-16, глава МИД страны Вопке Хукстра подчеркивал, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».
В мае 2023-го Британия и Нидерланды объявили о договоренности создать международную коалицию для закупки истребителей F-16 для Украины. В первую очередь Лондону и Амстердаму придется убедить США одобрить такие поставки - пока в Вашингтоне выступают против этого.