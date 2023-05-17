$79.98+0.8887.16+1.08

Дуда заявил о передаче Киеву почти всех польских МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Польского телевидения».

Дуда отметил, что также у Польши есть небольшое количество американских истребителей F-16.

Он подчеркнул, что эти самолеты могут использоваться для обучения украинских пилотов, но передать их Киеву Польша не может.

Ранее сообщалось, что Варшава передала Украине четырнадцать МиГ-29.

Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине истребители F-16. Власти Нидерландов обещали рассмотреть вопрос о поставках Киеву своих F-16, глава МИД страны Вопке Хукстра подчеркивал, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».

Бен Уоллес рассказал, когда Киев получит современные истребители

В мае 2023-го Британия и Нидерланды объявили о договоренности создать международную коалицию для закупки истребителей F-16 для Украины. В первую очередь Лондону и Амстердаму придется убедить США одобрить такие поставки - пока в Вашингтоне выступают против этого.

45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий