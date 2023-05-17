$79.98+0.8887.16+1.08

Российские конструкторы изучат трофейный дрон США

FPV-дрон американского производства, захваченный российскими военными в зоне СВО, передан для изучения в российский Центр комплексных беспилотных решений.

Российские конструкторы изучат трофейный дрон США
© Российская Газета

- Главная особенность американского беспилотника - аккумуляторные элементы. Они используются NASA - в частности, в миссиях, которые сейчас работают на Марсе, - рассказал ТАСС глава ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Такие батареи позволяют дрону летать при низких температурах.

Также беспилотник оборудован оригинальной системой управления полезной нагрузкой и может с ее помощью выполнять различные задачи: разведку, минирование, штурмовка или камикадзе.

Аппарат оборудован электродвигателями американского производства.

- Их практически нет в свободной продаже. Вероятно, эти устройства производятся только для военных, - предположил Кузякин.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий