Российские конструкторы изучат трофейный дрон США
FPV-дрон американского производства, захваченный российскими военными в зоне СВО, передан для изучения в российский Центр комплексных беспилотных решений.
- Главная особенность американского беспилотника - аккумуляторные элементы. Они используются NASA - в частности, в миссиях, которые сейчас работают на Марсе, - рассказал ТАСС глава ЦКБР Дмитрий Кузякин.
Такие батареи позволяют дрону летать при низких температурах.
Также беспилотник оборудован оригинальной системой управления полезной нагрузкой и может с ее помощью выполнять различные задачи: разведку, минирование, штурмовка или камикадзе.
Аппарат оборудован электродвигателями американского производства.
- Их практически нет в свободной продаже. Вероятно, эти устройства производятся только для военных, - предположил Кузякин.