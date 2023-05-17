Украина впервые обстреляла территорию России из танка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали территорию России из танка — они ударили по Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации издания, танк, который открыл огонь, находился в селе Бударки на границе с Белгородской области. Всего ВСУ выпустили из него 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. До атаки Украина не подгоняла танки так близко с границе с Россией, чтобы вести обстрел, во избежание удара противотанковыми ракетами.