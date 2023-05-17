Глава украинской разведки объяснил свои слова о покушениях на россиян
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал свои слова о покушениях на россиян порезанной версией. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Исландия».
«Это немного порезанная версия того, что я сказал... Из нее вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — объяснил глава ГУР.
Ранее Буданов, отвечая на вопрос о причастности украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала высказывание Буданова проявлением экстремизма и терроризма, согласно общераспространенным классификациям.