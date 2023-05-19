Стало известно о переброске резервов ВСУ к Артемовску и Часову Яру

Военный эксперт подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев перебрасывает резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Артемовску (украинское название — Бахмут) и Часову Яру. Об этом пишет РИА Новости.

Марочко отметил, что в этих районах замечены отдельные группы военных. Они направляются в те участки, где требуется восполнить безвозвратные и санитарные потери.

Эксперт добавил, что нередко при выезде на эвакуацию раненых в медицинских автомобилях уже находятся украинские военнослужащие, которые заменят своих сослуживцев.