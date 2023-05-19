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Стало известно о переброске резервов ВСУ к Артемовску и Часову Яру

Военный эксперт подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев перебрасывает резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Артемовску (украинское название — Бахмут) и Часову Яру. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно о переброске резервов ВСУ к Артемовску и Часову Яру
© РИА Новости

Марочко отметил, что в этих районах замечены отдельные группы военных. Они направляются в те участки, где требуется восполнить безвозвратные и санитарные потери.

Эксперт добавил, что нередко при выезде на эвакуацию раненых в медицинских автомобилях уже находятся украинские военнослужащие, которые заменят своих сослуживцев.

Ранее Марочко рассказал, что автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ, подорвался на собственном минном поле на краснолиманском направлении. По его словам, украинские военные потеряли 8 человек, еще около 13 получили ранения различной степени тяжести.

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