Носитель «Кинжалов» МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

Собеседник агентства рассказал, что «Кинжалу» удалось поразить ЗРК США благодаря высокой скорости и элементу неожиданности. Боевые расчеты противника просто не успели ничего предпринять для защиты своих зенитных систем, уточнил он.

Источник напомнил, что скоростные характеристики «Кинжала» позволяют ему достигать цели за считанные минуты, поэтому ЗРК Patriot попросту не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.

Ранее Министерство обороны РФ проинформировало о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также по местам хранения западного вооружения, боеприпасов и техники. В сообщении уточняется, что российской стороне удалось уничтожить ракетный комплекс Patriot в Киеве.