Мобилизация: последние новости на сегодня 17 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 мая 2023, в материале «Рамблера».

Для участников СВО расширят права на служебное жилье

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Солдаты армии РФ и сотрудники ОВД могут продолжать арендовать жилье для семьи или пользоваться служебным по прежнему месту работы, если их отправили служить в новые регионы. Такой закон приняла Государственная Дума на пленарном заседании, пишет «Парламентская газета».

Солдаты и сотрудники ОВД теперь могут стоять в очереди на служебное жилье, использовать его, а также арендовать по прежнему месту службы. Также им предоставляется возможность получить денежную компенсацию на наем жилья в местах проживания членов их семей. Размер компенсации не зависит от должности и воинского звания.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пояснил, что законопроект облегчит жизнь семьям военнослужащих, которые по определенным причинам не могут последовать за ним на новое место.

Комитет Госдумы одобрил запрет расторгать трудовые договоры с мобилизованными

В России могут запретить увольнять сотрудников, призванных на фронт в рамках частичной мобилизации. Такой законопроект Комитет Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал принять в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

Нововведение коснется и мобилизованных граждан, и добровольцев. На время их службы контракт с работодателем предлагается приостанавливать, а после возвращения с фронта — возобновлять. Это правило не будет распространяться на краткосрочные служебные контракты, не превышающие одного года, а также договоры, заключенные на время служебного задания.

Процедуру демобилизации предложили прописать в законе

В законодательстве РФ необходимо четко прописать основания и процедуру демобилизации граждан, если будет доказано, что они были призваны на фронт без веских оснований. Такую инициативу выдвинула уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС со ссылкой на доклад о деятельности уполномоченного за 2022 год.