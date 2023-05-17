Спецоперация на Украине 17 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 мая 2023 года.

ВСУ обстреляли Пологи в Запорожской области из тяжелых видов вооружений

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области из тяжелых видов вооружений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Он сообщил, что решение об эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов Запорожской области было верным, так как обстрелы не прекращаются. Вслед за Токмаком пострадал и город Пологи, атака велась из тяжелых видов вооружений.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Минобороны отчиталось об отражении десяти атак ВСУ в ДНР

Подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС России в течение суток отразили десять атак Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красное ДНР. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на отчет Министерства обороны РФ.

Как говорится в сообщении, в ходе сражений было ликвидировано более 70 украинских солдат, два бронетранспортера и боевая машина пехоты. Представитель военного ведомства уточнил, что вблизи Красного сложилась наиболее неблагоприятная обстановка, однако подразделениям «Южной» пока что удается сдерживать натиск противника.

Россия ударила по использовавшемуся для переброски ВСУ в Артемовск мосту

Российская авиация нанесла ракетный удар по автомобильному мосту, по которому в Артемовск (украинское название — Бахмут) поступали резервные силы армии Украины. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет «Лента.ру».