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Курганмашзавод: Поставки новых самоходных пушек 2C25М в войска могут начаться в 2024 году

Поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в Вооруженные силы России могут начаться в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "Курганмашзавода".

Поставки новых самоходных пушек 2C25М в войска могут начаться в 2024 году
© РИА Новости

В компании обозначили такие сроки, уточнив, что это произойдет в том случае, если Министерство обороны России пример соответствующие решения.

В настоящее время идет корректировка конструкторской документации, ее готовят для предъявления межведомственной комиссии, которая будет принимать решение о годности машины к серийному выпуску. Параллельно ведется подготовка производства для начала серийного выпуска 2С25М.

Отмечается, что 2С25М разработана на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД" с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М. Боевая масса машины - 18 тонн, скорость - до 70 км в час по суше и до 10 км в час по воде. Машина оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-миллиметровой пушкой.

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