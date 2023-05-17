Поставки новых самоходных пушек 2C25М в войска могут начаться в 2024 году

Поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в Вооруженные силы России могут начаться в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "Курганмашзавода".

В компании обозначили такие сроки, уточнив, что это произойдет в том случае, если Министерство обороны России пример соответствующие решения.

В настоящее время идет корректировка конструкторской документации, ее готовят для предъявления межведомственной комиссии, которая будет принимать решение о годности машины к серийному выпуску. Параллельно ведется подготовка производства для начала серийного выпуска 2С25М.