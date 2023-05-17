Во Франции рассказали о страхе Зеленского перед контрнаступлением

Президент Украины Владимир Зеленский пока еще опасается начинать контрнаступление, поскольку и рядовые жители Украины, и сами бойцы ВСУ просто уже устали. Такое мнение выразил обозреватель Figaro Рено Жирар.

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— Зеленский заявил, что у него есть средства для начала массивного контрнаступления, но он будет выжидать, так как преждевременная атака обойдется украинцам слишком дорого. Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта, — отметил обозреватель.

Кроме того, обозреватель назвал украинский конфликт краеугольным вопросом для западных стран. Он считает, что во время своих постоянных поездок Зеленский пытается усилить поддержку Запада и контактирует с посредниками.