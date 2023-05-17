Глава КНДР отметил стратегическое значение разведывательных спутников

Ким Чен Ын подробно изучил условия работы комитета и осмотрел сам спутник. Он высоко оценил тот факт, что комитет ответственно выполняет свои обязанности в процессе реализации важного военного проекта. По словам северокорейского лидера, успешный запуск военного разведывательного спутника является срочным ответом на сложившуюся обстановку в сфере национальной безопасности и четким процессом реализации политики КНДР по укреплению национальной оборонного потенциала, а вместе с тем и космической военной и научно-технической базы страны.

Говоря о том, что это явный шаг вперед в развитии, он особо уточнил стратегические цели, которые должны непрерывно достигаться в области космических исследований. Ким Чен Ын вновь подчеркнул стратегический характер военных разведывательных спутников. "Чем более гнусными являются конфронтационные маневры империалистов США и южнокорейских марионеточных злодеев против КНДР, тем более достойным, наступательным будет использование нашего суверенитета и права на самозащиту для последовательного сдерживания их происков и защиты государства", - заявил Ким Чен Ын. Глава КНДР утвердил будущий план действий комитета по подготовке к запуску военных разведывательных спутников. Ранее Ким Чен Ын заявил, что запуск военного спутник-разведчика пройдет в запланированные сроки. Он также поручил развернуть группировку аналогичных космических аппаратов, чтобы повысить разведывательные возможности Северной Кореи.