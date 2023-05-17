Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, использовав в общей сумме 357 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в публикации, на донецком направлении украинская сторона совершила 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм; на горловском — 26 обстрелов из артиллерии 152 мм; на ясиноватском — 6 обстрелов из ударного БПЛА, артиллерии 155 мм; на волновахском — 2 обстрела из артиллерии 152 мм.

Центр уточняет, что под обстрелом оказались районы 11 населенных пунктов ДНР: Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Озеряновка, Зайцево, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Ясиноватая, Александровка, Макеевка (Червоногвардейский район), Евгеновка.