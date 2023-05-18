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Пентагон завысил стоимость переданной Украине техники на 3 миллиарда долларов

Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине техники на 3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников министерства обороны США.

Пентагон завысил стоимость переданной Украине техники на 3 миллиарда долларов
© Lenta.ru

По данным источников, ошибка стала результатом присвоения более высокой стоимости вооружению, которое было изъято из запасов США и затем отправлено на Украину.

«Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Киеву», — заявили в ведомстве.

Представитель министерства обороны сказал, что, возможно, количество переоцененное техники может вырасти, поскольку «Пентагон тщательно изучает ситуацию». Отмечается, что ошибка откроет возможность отправки Киеву большего количества боеприпасов.

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