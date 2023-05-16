СМИ: Британия и Нидерланды создают коалицию для поставок Украине истребителей

Британский премьер Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о создании международной коалиции для поставки боевой авиации на Украину. Об этом сообщает i24 со ссылкой на заявление пресс-секретаря Сунака по итогам встречи лидеров на саммите Совета Европы в Исландии.

Отмечается, что руководители двух стран «договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевой авиацией, оказывая поддержку во всем, от обучения до закупки самолетов F-16».