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i24: Британия и Нидерланды создают коалицию для поставок Украине истребителей

Британский премьер Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о создании международной коалиции для поставки боевой авиации на Украину. Об этом сообщает i24 со ссылкой на заявление пресс-секретаря Сунака по итогам встречи лидеров на саммите Совета Европы в Исландии.

СМИ: Британия и Нидерланды создают коалицию для поставок Украине истребителей
© globallookpress.com

Отмечается, что руководители двух стран «договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевой авиацией, оказывая поддержку во всем, от обучения до закупки самолетов F-16».

Ранее глава комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что не считает нужным передавать Украине немецкие самолеты Tornado или Eurofighter. По ее словам, это обусловлено сложностями в управлении подобной техникой и ее характеристиками.

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