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Шойгу прокомментировал заявления Украины о сбитых «Кинжалах»

Заявления Киева о якобы сбитых расчетами украинских ЗРК шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».

Шойгу прокомментировал заявления Украины о сбитых «Кинжалах»
© РИА Новости

Шойгу подчеркнул, что неоднократно высказывался по теме о реальном количестве сбитых украинцами ракет.

Ночные удары российских ракет по Киеву попали на видео

По его словам, российские военные запускают намного меньше «Кинжалов», чем украинцы якобы сбивают.

Количество мнимых перехватов, осуществленных комплексами ПВО, нередко в три раза превышает количество ракет, которые реально были выпущены, уточнил Шойгу.

Министр предположил, что украинские зенитчики промахиваются потому, что их системы обнаружения неправильно определяют типы запущенных ракет.

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