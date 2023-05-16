Шойгу прокомментировал заявления Украины о сбитых «Кинжалах»

Заявления Киева о якобы сбитых расчетами украинских ЗРК шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».

Шойгу подчеркнул, что неоднократно высказывался по теме о реальном количестве сбитых украинцами ракет.

По его словам, российские военные запускают намного меньше «Кинжалов», чем украинцы якобы сбивают.

Количество мнимых перехватов, осуществленных комплексами ПВО, нередко в три раза превышает количество ракет, которые реально были выпущены, уточнил Шойгу.