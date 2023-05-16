В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления
Украине не хватает оружия для начала контрнаступления. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский отправился в турне по странам Европы с целью запросить дополнительные пакеты военной помощи.
«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление», — цитирует чиновника РИА «Новости».
Жовква добавил, что Киев хочет, чтобы контрнаступление прошло как можно более эффективно.
«Успехом было бы освобождение всех захваченных территорий Украины», — подчеркнул он.
Между тем, как писала «Парламентская газета», председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, американский лидер Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц — это «люди из прошлого», скоро их под аплодисменты проводят на пенсию. Дальше, по словам спикера, этих политиков ждет международный уголовный суд.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Как отметил 30 июня Президент РФ Владимир Путин, конечная цель СВО — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность РФ.