В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления

Украине не хватает оружия для начала контрнаступления. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский отправился в турне по странам Европы с целью запросить дополнительные пакеты военной помощи.

«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление», — цитирует чиновника РИА «Новости».

Жовква добавил, что Киев хочет, чтобы контрнаступление прошло как можно более эффективно.

«Успехом было бы освобождение всех захваченных территорий Украины», — подчеркнул он.

Между тем, как писала «Парламентская газета», председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, американский лидер Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц — это «люди из прошлого», скоро их под аплодисменты проводят на пенсию. Дальше, по словам спикера, этих политиков ждет международный уголовный суд.