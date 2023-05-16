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Столтенберг: Украина самостоятельно примет решение по контрнаступлению

Ключевые решения по контрнаступлению будут принимать украинские офицеры, Североатлантический альянс вмешиваться в этот процесс не будет, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Столтенберг: Украина самостоятельно примет решение по контрнаступлению
© globallookpress.com

Генсек пояснил, что НАТО планирует оказывать ВСУ постоянную поддержку в период «освобождения территории».

Украина официально вступила в киберцентр при НАТО

По его словам, украинцы самостоятельно будут принимать решения о том, каким образом пытаться захватить утраченные регионы - в ходе одной масштабной операции, или путем нескольких, менее мощных.

Украине требуется большое количество патронов, снарядов и ракет, уточнил Столтенберг. Он добавил, что следует наладить систему обслуживания поставляемых вооружений. В частности, необходимо своевременно поставлять запчасти.

Генсек альянса выразил надежду, что на саммите в Вильнюсе будет принято решение о продолжении поддержки Киева, а также о расширении ассортимента поставляемых вооружений.

Кроме того, Столтенберг прокомментировал ядерную повестку. Он отметил, что альянс пока не видит каких-либо изменений в политике Москвы по этому вопросу, которые потребовали бы действий со стороны Брюсселя.

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