Столтенберг: Украина самостоятельно примет решение по контрнаступлению

Ключевые решения по контрнаступлению будут принимать украинские офицеры, Североатлантический альянс вмешиваться в этот процесс не будет, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Генсек пояснил, что НАТО планирует оказывать ВСУ постоянную поддержку в период «освобождения территории».

По его словам, украинцы самостоятельно будут принимать решения о том, каким образом пытаться захватить утраченные регионы - в ходе одной масштабной операции, или путем нескольких, менее мощных.

Украине требуется большое количество патронов, снарядов и ракет, уточнил Столтенберг. Он добавил, что следует наладить систему обслуживания поставляемых вооружений. В частности, необходимо своевременно поставлять запчасти.

Генсек альянса выразил надежду, что на саммите в Вильнюсе будет принято решение о продолжении поддержки Киева, а также о расширении ассортимента поставляемых вооружений.