Столтенберг: решения по контрнаступлению будет принимать Украина, а не НАТО

"Все оперативные решения будут принимать сами украинцы, мы просто поддерживаем Украину в процессе освобождения территории. Как это будет происходить - за одно большое наступление или за несколько отдельных наступлений, - это будут решать не страны НАТО, а сами украинцы, а мы должны оказывать необходимую поддержку столько, сколько потребуется", - сказал он, комментируя возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины.