В США признали повреждение ЗРК Patriot после удара по Киеву

Один из поставленных Украине комплексов Patriot получил повреждения в результате нанесенного российскими военными ракетного удара, пишет телеканал CNN со ссылкой на источник.

Пресс-служба Минобороны РФ ранее во вторник, 16 мая, сообщила о нанесении высокоточным оружием большой дальности мощного удара по пунктам дислокации подразделений ВСУ. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

По данным телеканала, системе ПВО были нанесены значительные повреждения.

В настоящее время американские военные эксперты оценивают возможность ремонта поврежденного комплекса. Вместе с тем, не исключается вероятность полного выведения единицы из эксплуатации.

Телеканал не привел данных о том, где именно был дислоцирован комплекс и какие конкретно повреждения он получил.