$79.98+0.8887.16+1.08

В США признали повреждение ЗРК Patriot после удара по Киеву

Один из поставленных Украине комплексов Patriot получил повреждения в результате нанесенного российскими военными ракетного удара, пишет телеканал CNN со ссылкой на источник.

Пресс-служба Минобороны РФ ранее во вторник, 16 мая, сообщила о нанесении высокоточным оружием большой дальности мощного удара по пунктам дислокации подразделений ВСУ. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

На Украине отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве

По данным телеканала, системе ПВО были нанесены значительные повреждения.

В настоящее время американские военные эксперты оценивают возможность ремонта поврежденного комплекса. Вместе с тем, не исключается вероятность полного выведения единицы из эксплуатации.

Телеканал не привел данных о том, где именно был дислоцирован комплекс и какие конкретно повреждения он получил.

Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат отказался комментировать появившиеся в интернете публикации о поражении ЗРК Patriot российским «Кинжалом».

150
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий