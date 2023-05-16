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На Западе подтвердили применение Украиной ракет Storm Shadow

На Западе подтвердили применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

На Западе подтвердили применение Украиной ракет Storm Shadow
© Lenta.ru

«ВСУ использовали ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, предоставленные Великобританией, для нанесения ударов по российским целям», — передает телеканал слова чиновников из США и другой страны Запада, который знаком с вопросом.

При этом представитель Минобороны Украины отказался комментировать ситуацию.

16 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь ракет Storm Shadow. Днем ранее в Луганской народной республике сообщили, что указанными снарядами был нанесен удар по расположенному в Луганске зданию бывшего авиационного училища. В результате атаки повреждено административное здание, два легковых автомобиля, а также выбиты стекла в семи многоквартирных домах.

11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил отправку Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

«Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — сказал он.

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