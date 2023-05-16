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Российские пограничники пресекли атаку украинских дронов под Курском

В Курской области пограничники пресекли атаку двух украинских дронов-камикадзе, летящих в сторону школы в селе Гуево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Российские пограничники пресекли атаку украинских дронов под Курском
© Lenta.ru

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены в 500 метрах от границы. Военные лишили их связи со спецоборудованием, после чего дроны упали на землю и взорвались. В результате пострадал экскаватор: из-за осколков были повреждены его стекла и топливный бак.

Ранее сообщалось, что белгородские пограничники электронными ружьями сбили три украинских беспилотника.

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